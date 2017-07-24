تركيا : فنان سوري يجسد الانقلاب بلوحات فسيفسائية و يرغب بإهدائها للرئيس التركي ( فيديو )

أنهى الشاب السوري، عبد الستار الصطّوف، لوحته الفسيفسائية التي جسّد من خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتصدّي الشعب التركي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 تموز.

صحيفة حرييت التركية قالت، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب الذي ينحدر من محافظة إدلب، ويحمل شهادة في الفن من جامعة حلب، استخدم في لوحته الفسيفسائية، قرابة 300 ألف قطعة موزاييك ملوّنة، واستغرقت 5 أشهر من العمل.

وفي حديث لصحيفة حرييت قال عبد الستار: “كنت قد اتخذت قراري ليلة الانقلاب بتحويل إصرار وإرادة الشعب التركي في وجه الانقلابيين إلى لوحة فنيّة، فبدأت بجمع الصور التي انتشرت تلك الليلة، وباشرت العمل على اللوحة بأبعاد 160*160 سم .. تضمّنت اللوحة وقوف الشعب في وجه الدبابات، دهس الدبابات للمتظاهرين، شريفة بوظ تلك السيّدة التركية التي شرعت بنقل المتظاهرين إلى مناطق تجمّع الحشود، المواطنون الأتراك وهم يرفعون العلم التركي عالياً، إضافة إلى الرئيس أردوغان وهو يخاطب الشعب التركي ويدعوه للتصدي للانقلابيين”.

وكان عبد الستّار قد أنهى لوحة موزاييك فسيفسائية أخرى للرئيس التركي أردوغان بأبعاد 220*175 سم، استخدم فيها قرابة 400 ألف قطعة موزاييك ملوّنة، واستغرقت 6 أشهر لإتمامها، وقال إنّه سيقدّم اللوحتين هديّة للرئيس التركي.

وأضاف:”نعيش قرابة 3 ملايين سوري هنا في تركيا، أردت التعبير عن شكري وامتناني للحكومة التركية وشعبها من خلال هذه اللوحات، سأذهب بها إلى أنقرة، فأنا أرغب بتقديمها هدية للرئيس أردوغان.

ولم تكن هذه اللوحات الفسيفسائية هي الأولى لعبد الستّار، فقد أنجز قبلها لوحة تضمّنت 36 سلطاناً عثمانياً، استغرقت حوالي السنتين من العمل، واستخدم فيها قرابة 1.5 مليون قطعة.