دفعوا 2000 دولار للمهرب .. عشرات اللاجئين السوريين يصلون إلى قبرص قادمين من مرسين

دفعوا 2000 دولار للمهرب .. عشرات اللاجئين السوريين يصلون إلى قبرص قادمين من مرسين

أفادت سلطات نيقوسيا أن خفر السواحل القبرصي رصد قاربا الإثنين على متنه أكثر من 140 لاجئاً سورياً، قبالة شواطئ مدينة بافوس في غرب البلاد.

وأكدت الشرطة ان اللاجئين البالغ عددهم 143 شخصاً (بينهم31 امرأة و50 طفلاً)، انطلقوا بالقارب من مرسين التركية.

ودفع كل لاجئ حوالي ألفي دولار أميركي للمهربين من أجل العبور وأوقف شخص أشتبه بانه المهرّب.

ومن المفترض أن ينقل اللاجئون الى مركز استقبال قريب من نيقوسيا.

تبعد قبرص العضو في الإتحاد الأوروبي 100 كلم عن سوريا لكنها لم تسجل حتى الآن تدفق عدد كبير من اللاجئين، لكن، منذ أيلول 2014، وصلت أكثر من عشرة قوارب الى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على متنها أكثر من 1100 لاجئ، من ضمنهم الواصلون أخيراً. (AFP)

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تركيا : خفر السواحل يضبط قارباً يحمل عشرات السوريين قبالة سواحل مرسين ( فيديو )

نشرت وكالة أنباء “دوغان” التركية، مقطعاً مصوراً، يظهر ضبط السلطات التركية قارباً يحمل عشرات السوريين، بالقرب من سواحل مرسين.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن خفر السواحل ضبطوا، يوم الخميس (13/7)، بعد منتصف الليل، في منطقة “سيلفيكه”، في مرسين، قارباً يحمل عشرات الأشخاص.

وأفادت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن القارب كان يحمل “العلم السوري”.

وتبين للخفر بعد الوصول إلى القارب / السفينة، وجود 156 شخصاً، 60 رجلاً و42 امرأة و54 طفلاً، جميعهم سوريون.

وتم نقل جميع من كان بالسفينة إلى الشاطئ، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.