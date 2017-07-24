وزير ألماني : أردوغان يجازف بعلاقات عمرها قرون مع ألمانيا

قال وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله (الإثنين) في مقابلة صحافية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجازف بعلاقات عمرها قرون مع ألمانيا، فيما يتصاعد التوتر بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).

وأضاف شيوبله لصحيفة «بيلد» الألمانية اليومية: «إنه يخاطر بشراكة عمرها قرون. أنه أمر مؤسف إذ أن هناك حقاً الكثير من الأمور تربط بيننا. لكن لا يمكن أن نسمح لأحد بابتزازنا».

وأوضح كبير موظفي مكتب المستشارة أنغيلا مركل أمس، إن سلوك تركيا «غير مقبول» وأن على ألمانيا واجب حماية مواطنيها وشركاتها، لكنها تريد أيضاً الاحتفاظ بعلاقات قوية مع أنقرة. (REUTERS)

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رأي واحد على “وزير ألماني : أردوغان يجازف بعلاقات عمرها قرون مع ألمانيا”

  1. أنتم من بدأتم بالتدخل بشؤون تركيا و دعمتم الارهابيين على أرضكم ضد حكومة بلد منتخبة و بلغ الاستفزاز حده بأن سمحتم لمقدم برامج قذر أن يتطاول على رئيس دولة و يقول فيه قصيدة سب و شتم ووقفتم مع الصحفي المعتوه بحجة حرية التعبير. ألمانيا تحيك المؤامرات ضد الدولة التركية لأنها مسلمة و تريد إعادة العلمانيين و الانفصاليين لحكم تركيا.

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