إحصائيات رسمية : 70 حالة قتل و 3 حالات دعارة في مناطق سيطرة النظام بدمشق في 2017

إحصائيات رسمية : 70 حالة قتل و 3 حالات دعارة في مناطق سيطرة النظام بدمشق في 2017

قالت إحصائيات صادرة عن محكمة الجنايات بدمشق لهذا العام، إن عدد الدعاوى الكلية المسجلة في العاصمة بلغ 1200 دعوى.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن عدد الدعاوى المتعلقة بالسلب والعنف بلغت أكثر من 150 دعوى، بنسبة كلية بلغت 12%.

كما تم تسجيل 272 دعوى اقتصادية تنظر بها محكمة الجنايات الرابعة، كثير منها متعلقة بسرقة المال العام أو إهماله أو اختلاسه، ومنها 35 دعوى رشوة.

ومن بين الدعاوى 130 دعوى تزوير، عشرة منها متعلقة بتزوير العملات الأجنبية، فضلاً عن 17 دعوى تهريب آثار.

وبحسب الإحصائيات فقد تم تسجيل 18 دعوى اغتصاب، و 3 حالات دعارة، و 70 دعوى بالقتل، سواء كان عمداً أم عن غير قصد أو شروعاً بالقتل.

وبلغت جرائم السرقة لهذا العام 300 حالة، بينما بلغت دعاوي المخدرات والاتجار بها 250 دعوى.