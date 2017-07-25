القبض على مصري مارس الجنس مع زوجة شقيقه و أشعل النار في زوجته

لم تقف جريمة مصري عند خيانة زوجته فقط، بل وصلت إلى خيانة أخرى بممارسة العلاقة الحميمية مع زوجة شقيقه، ثم كانت الجريمة الثالثة في قيامه بإشعال النار في زوجته بعد أن وجدته مع زوجة شقيقه على فراش الزوجية، ليحبط رجال الأمن جريمته الرابعة بمحاولته الهروب مع زوجة شقيقه من منزل العائلة.

وبدأت الواقعة، التي حدثت في محافظة السويس شمالي مصر، ببلاغ رسمي لمديرية الأمن من المستشفى الحكومي يفيد بوصول سيدة في حالة خطرة بعد أن تبين تعرضها للحرق، لينتقل رجال الأمن للمستشفى لسماع أقوال السيدة المصابة.

وتبين لرجال الأمن أن السيدة تعرضت للحرق من قبل زوجها وزوجة شقيقه بعد أن شاهدتهما معًا في فراش الزوجية، لتوجه اللوم والشتائم لزوجها بعد أن رأته في مشهد كان بمثابة الصدمة بالنسبة لها داخل منزل العائلة.

وقالت السيدة المصابة إنها تزوجت من زوجها السائق، منذ سنوات، ودائمًا ما تنشب بينهما مشادات وخلافات، لتترك المنزل وتذهب إلى منزل أسرتها، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وحينما تذكرت تركها لبعض المتعلقات ذات يوم، عادت إلى المنزل وسمعت أصواتًا غريبة في غرفة النوم، لتفتح الباب وتجد زوجها في أحضان زوجة شقيقه، لتصرخ ثم يقوم الزوج بإشعال النار في المجني عليها للتخلص منها.

وألقى رجال الأمن القبض على الزوج وزوجة شقيقه قبل هروبهما من منزل العائلة بعد كشف علاقتهما غير الشرعية، حيث كان المتهم يقيم مع شقيقه في منزل واحد، وأحيل المتهمان للتحقيقات أمام النيابة العامة.