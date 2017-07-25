الكويت : اقتراح قانون لتجريم ميليشيا حزب الله و أنصارها

قدم نائب كويتي الإثنين إلى مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه “تنظيماً إرهابياً” يشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً، لأنصار الحزب اللبناني.

ويأتي اقتراح القانون الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي، بعد احتجاج الكويت رسمياً لدى لبنان على حزب الله، واتهامه بتدريب 21 شيعياً أدينوا الشهر الماضي بتشكيل “خلية ارهابية” في الإمارة.

ونص اقتراح القانون على اعتبار ميليشيا حزب الله “تنظيماً إرهابياً” في تصنيف ينطبق على “المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيه”.

كما يقضي بعقوبة الحبس “مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة” لمن ينتمي إلى الحزب، أو يساهم فيه بأي طريقة كانت، و”مدة لا تقل عن خمس سنوات” لمن يروج له أياً كانت الوسيلة.

في الأسبوع الماضي احتجت الكويت رسمياً للبنان بعد اتهامها حزب الله بتدريب عناصر ما عرف باسم “خلية العبدلي” في الإمارة ذات الأغلبية السنية، بعد طردها 15 دبلوماسيا إيرانياً بسبب علاقات مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.

في 18 يونيو (حزيران) قضت محكمة التمييز الكويتية بالسجن المؤبد لـ “العقل المدبر لخلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع إيران وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهماً آخرين بين خمس و15 عاماً.

والمتهمون 25 كويتياً، وايراني واح،د كان فارا عند النطق بالحكم، وكذلك متهمان آخران. وبرأت المحكمة متهمين اثنين.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تنفيه إيران (AFP)