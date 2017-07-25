بالفيديو .. ظهور ” شبح ” لخادمة من القرن الـ 18 بقصر تريون

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مرعب التقطة شاب وفتاه أثناء زيارتهما لقصر تريون في ولاية كارولينا الشمالية، ويظهر فيه شبح لخادمة بملابس تعود للقرن الـ18، وتحمل سلة في يدها.

ويعتقد الشاب أن الشبح يعود للخادمة التي توفيت بعد ان شب حريق عام 1798 داخل القصر، وذكرت الفتاه أنهما لم يلاحظا وجود الشبح بالفيديو، إلا بعد ان نشراه عبر حسابهما الخاص على الفيسبوك.