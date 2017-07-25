بعد سلسلة إيجاد أموال و إعادتها لأصحابها .. ألمانيا : القبض على شاب سوري كسر القاعدة و سرق محفظة سيدة في الشارع

بعد سلسلة إيجاد أموال و إعادتها لأصحابها .. ألمانيا : القبض على شاب سوري كسر القاعدة و سرق محفظة سيدة في الشارع

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ سوري قام بسرقة محفظة امرأة خمسينية، في #هامبورغ ، شمالي ألمانيا.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الضحية (59 عاماً) كانت على الرصيف في شارع “ريتير شتراسه”، وهناك اقترب رجلان منها، وقام أحدهما بسحب حقيبة المرأة، وهرب مع صديقه نحو محطة مترو “ريتر شتراسه”.

وذكر اثنان من الشهود أنهما شاهدا ما حدث، وقام أحدهما بملاحقة الشابين نحو محطة المترو التي توجها إليها، وعندما شاهد الشابان أنهما ملاحقان قاما بالافتراق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، في حين لاذ الآخر بالفرار.