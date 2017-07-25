” بيع المشروبات الروحية بالقدح ” .. ” محافظة دمشق ” تطالب الإدارة المحلية برفع عدد ” الحانات ” في العاصمة

نقلت وسائل إعلام موالية عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في دمشق، عمار كلعو، أن “المحافظة ستطلب من وزارة الإدارة المحلية، رفع الرقم الثابت لعدد التراخيص المسموح بها للحانات منذ العام 1952 لتصبح متناسبة مع الواقع لأن عدد الحانات العاملة في دمشق أكبر من المسموح بكثير”.

و أوضح كلعو أنه “تمت الموافقة على منح التراخيص الإدارية المؤقتة لمدة عام لمهنة “الحانات”.

وأضاف أن “القرار شمل المحال الناتجة عن مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري، بشرط أن يستوفي المحل شروط المهنة كافة، وفق القرار الناظم لذلك”.

وبيّن كلعو أن محافظة دمشق ماضية في ضبط موضوع ممارسة مهنة بيع المشروبات الروحية بالقدح، التي تسمى “حانة”، وستقوم بتنظيم عمل “الحانات” في دمشق، وخاصة في القصاع وباب توما.

وأضاف أنه “يجب أن يكون للحانة مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة، أي لا يسمح أن يكون مدخل المحل ضمن البناء، و يجب أن يكون على الشارع مباشرة”.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة أنه “يجب على صاحب الترخيص التعهد بعدم الإزعاج والضرر والأذى للجوار، وتحت طائلة إلغاء الترخيص”.

وأضاف كلعو أنه “لا يسمح في هذه المحال بتقديم الحفلات الفنية نهائياً، بالنسبة لجميع مناطق دمشق باستثناء المدينة القديمة والمناطق الأثرية”.

و أكد أنه “لا توجد إحصائية لدى المحافظة عن عدد هذه المحال، وهناك لجنة تقوم بجرد المحال كافة والمهن التي تمارسها في مدينة دمشق، وبشكل خاص جرد الحانات المرخصة وغير المرخصة والمتوقفة عن العمل والمغلقة”.

وتابع كلعو: “ستتم الاستفادة من رقم الحانة المتوقفة عن العمل، في منح ترخيص لشخص آخر، نظراً لأنه لا يمكن أن تتجاوز التراخيص للحانات 109 تراخيص في دمشق”.

يذكر أن عدد الحانات المرخصة من قبل سلطات النظام في دمشق يبلغ 98 حانة.