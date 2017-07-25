تركيا : ولاية أنطاليا تستقبل سنوياً نحو 10 ملايين سائح

قال رئيس بلدية ولاية #أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، مندرس تورال، إن ولايته التي تعد من أهم الوجهات السياحية حول العالم، حيث تستقبل سنويًا نحو 10 ملايين سائح.

وأضاف، اليوم الأحد، أن الولاية تتمتع بأرضية قوية في مجال السياحة، كما أن لكل شاطئ فيها خصائص مختلفة تميزه عن الشواطئ الأخرى.

وتابع تورال: “بإمكانكم الاستمتاع بالرمل الناعم الخفيف في شاطئ لارا، كما بإمكانكم الاستمتاع بالحصى في شاطئ قونيه آلتي، الذي يعتبر من أنظف شواطئ العالم”.

ولفت إلى أن مناطق أدراسان، وبترا، وكليوباترا، ودمرة، وقابوطاش، تتمتع بخصائص جمالية رائعة، وأن بلدية أنطاليا تبذل جميع الجهود الممكنة من المحافظة على تلك المناطق وجذب السياح إليها.

وأشار إلى أن أنطاليا تشغل المركز الـ 12 بين المدن الأكثر جذبًا للزوار حول العالم.

واستطرد قائلا إن “البحر والرمل والشمس والتاريخ يمتزجون مشكلين لوحة رائعة اسمها أنطاليا”. (ANADOLU)