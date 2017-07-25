دول المقاطعة تعلن إضافات إلى قائمة الإرهاب ” المرتبط بقطر ” .. و تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية

أعلنت المملكة العربية السعودية و #الإمارات والبحرين و #مصر إضافة 9 كيانات و9 أفراد على صلة “بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية” إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وجاء في البيان الرباعي: “تعلن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها،” حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضاف البيان أن “النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.”

وتابع البيان: “أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.”

وتطرق البيان إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين قطر وأمريكا حول مكافحة تمويل الإرهاب، وإصدار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً يقضي بتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب في الدولة.

إذ أفاد البيان: “ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض في 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.”

ورأت الدول الأربع أن “الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو/ حزيران 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.”

وأكدت الدول الأربع على “استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.”

نعرض عليكم القائمة الكاملة للإضافات على قوائم الإرهاب:

الكيانات:

1. مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن.

2. جمعية الإحسان الخيرية – اليمن.

3. مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن.

4. مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا.

5. مركز السرايا للإعلام – ليبيا.

6. وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا.

7. كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا.

8. قناة نبأ – ليبيا.

9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا.

الأفراد:

1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).

2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري الجنسية).

3. صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).

4. حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).

5. عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).

6. أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).

7. محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).

8. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).

9. أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي الجنسية). (CNN)