وزير خارجية تركيا : نعمل على حل مشكلات مع ألمانيا .. و نأمل بتحسن العلاقات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء إن #تركيا تعمل على حل المشكلات مع #ألمانيا وتأمل بتحسن العلاقات خلال الأيام المقبلة فيما يمثل علامة نادرة على التفاؤل في العلاقات التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وأدلى تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في #بروكسل مع يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي وفيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. (REUTERS)