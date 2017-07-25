وكالة روسية : طلاب في جامعة طرطوس يخترعون طرفاً صناعياً علوياً لمعالجة حالات البتر ( فيديو )

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن طلبة السنة الرابعة في قسم الأتمتة الصناعية بجامعة طرطوس تمكنوا من اختراع طرف صناعي علوي لمعالجة حالات البتر التي خلفتها الحرب في بلدهم.

وقال المهندس شادي علي، مدرس في كلية الهندسة التقنية، للوكالة: “إن الأزمة التي تتعرض لها سوريا، تسببت في فقدان عدد كبير من الأشخاص لأطرافهم العلوية والسفلية، ما دفع بالطلبة لاختراع طرف صناعي علوي، يستطيع المصاب التحكم به، كما يتم العمل على الوصول للتحكم بالموجات العصبية”.

وبيّن علي أن الطرف الصناعي تمت صناعته من مادة الفوم العازلة للحرارة والرطوبة وهو تصنيع محلي وتبلغ تكلفته 100 ألف ليرة سورية، مطالباً برعاية هذا الاختراع من قبل المستثمرين.