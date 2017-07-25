يسعون لـ ” ثورة جنسية ” في سوريا .. مقاتلون ” مثليون ” يحاربون تنظيم ” داعش ” في الرقة !

تحدث موقع “بينتو” الألماني المعروف، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة مقاتلين “مثليين” يحاربون تنظيم “داعش” في سوريا (الرقة).

وقال الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، إن صوراً أظهرت مجموعة من المقاتلين الملثمين، يحملون علمين الأول وردي اللون، والثاني العلم الذي يرمز للمثلية الجنسية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الصور “قيل إنه تم التقاطها في الرقة معقل تنظيم داعش”.

وكتب على الصور اختصار (TQILA)، يرمز إلى “الانتفاضة المثلية وجيش التحرير”، بحسب الموقع.

وتمت مشاركة الصورة على تويتر، مساء أمس الاثنين، وقيل إنها تابعة لـ “قوات الشعب الدولية الثورية”، التي تحارب في سوريا أيضاً.

وذكر الموقع أن المجموعة التي نشرت الصورة أعضاؤها من المقاتلين اليساريين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب وحدات الحماية الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، في شمال سوريا.

وختم بالقول إن المجموعة أصدرت بياناً أعلنت فيه عن أن هدفها الرئيسي هو “تدمير الفرق بين الجنسين والسعي من أجل الثورة الجنسية في سوريا”.