ألمانيا : صحيفة تكشف أصول الألمانيات المعتقلات في العراق

ذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية أن النساء الثلاثة المعتقلات في العراق بجانب ليندا، 16 عاما، المنحدرة من ولاية سكسونيا تنحدرن من ولايتي بادن-فورتمبرج وشمال الراين-ويستفاليا.

واستنادا إلى مصادر أمنية ذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن إحدى المعتقلات الثلاثة مولودة في المغرب والثانية هي ابنتها البالغة المنحدرة من مدينة مانهاين، بينما ولدت الثالثة في جمهورية الشيشان وكانت تقيم في مدينة ديتمولد.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن جميع النساء الأربعة، اللاتي قبضت عليهن القوات المسلحة العراقية خلال تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش في منتصف الشهر الجاري، يحملن الجنسية الألمانية.

وتقبع النساء الأربعة حاليا في أحد السجون بالعاصمة العراقية بغداد. وتسعى السلطات الألمانية لإعادتهن إلى ألمانيا. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد الأربعة للاشتباه في انتمائهن لتنظيم داعش.

يذكر أن أكثر من 930 إسلاميا منحدرين من ألمانيا سافروا خلال الأعوام الماضية إلى سورية والعراق للانضمام لداعش.

وبحسب بيانات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن 20% من هؤلاء المسافرين من النساء، وتشكل القاصرات نسبة 5% من بينهن.

وبوجه عام، فإن 50% من القصر الذين سافروا من ألمانيا للانضمام إلى داعش في سورية والعراق من النساء.

وبحسب البيانات، لقي 145 إسلاميا منهم حتفهم إما خلال معارك أو تفجير انتحاري. (DPA)