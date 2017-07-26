في غوطة دمشق : سوري ينتخب لأول مرة منذ انتخابه لشكري القوتلي ! ( فيديو + صور )

مرحبا يا جماعة
عدنا لأفراحكم :)
اليوم صارت أول انتخابات عامة للمجلس المحلي بمدينة سقبا.. وبمشاركة غير متوقعة الحجم..
شفت بياع بنزين على بسطة عم يبكي بالشارع لأنه صوت
شب قلي هلأ عرفوا ليش طلعوا ثورة..
وشوفوا هالفيديوهات والصور..
أحلى شي الشيخ الله يطول بعمره اللي عم يقول هي أول انتخابات بيشارك من لما انتخب شكري القوتلي :)
بلشت بسراقب واليوم بسقبا وانشالله بكل بلدة ومدينة لنوصل لانتخاب رئيس لهالبلد بدل عيلة الأسد.
يا ريت ما تعملوا مشاركة لأني رح أرجع سكر الحساب..
إزا ممكن تنزلوهن عندكن وتعملوا منشور جديد

أوس المبارك – كاتب وطبيب أسنان سوري – فيسبوك

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رأيان على “في غوطة دمشق : سوري ينتخب لأول مرة منذ انتخابه لشكري القوتلي ! ( فيديو + صور )”

  1. في فترة الخمسينات وبداية الستينات عاشت سوريا احلى أيامها فالدولة دولة مؤسسات والنَّاس يمارسون حقهم الانتخابي وواجبهم الوطني بحرية بعيدا عن أساليب الضغط والاكراه . التي افتقدناها عندما تغلبت شياطين الشر على البلاد وأذاقت الناس الويلات من كم الحقد الكبير المدفون في عقولهم العفنة …

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  2. ههههه مهزلة و كلام فارغ…مين المرشح الي انتخبه؟ علماني و لا شيوعي و لا قومي و لا اسلامي؟؟ مين المرشحين؟؟ احمد علوش و محمد علوش و حمدان علوش و حميد علوش و حمد …كمان عللللوش

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