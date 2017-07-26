تضارب الأنباء حول مقتل قيادي بميليشيات سهيل الحسن في ريف الرقة

تناقلت شبكات وصفحات إخبارية موالية وعنها نقلت شبكات معارضة، أنباء متضاربة حول مقتل قيادي في ميليشيات “سهيل الحسن” المحلية، بريف الرقة.

وذكرت عدة مصادر يوم أمس الثلاثاء، أن لغماً انفجر بسيارة العقيد “يونس يونس”، في ريف الرقة، لينقطع الاتصال به، ومن ثم يعثر عليه قتيلاً.

واليوم الأربعاء، تراجعت العديد من المصادر عن خبر الأمس، وأكدت صحة انفجار اللغم، إلا أنها أفادت بالعثور على العقيد وهو بصحة جيدة.

وينحدر العقيد يونس من قرية بيت الشيخ يونس التابعة لصافيتا، في ريف طرطوس.

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3 آراء على “تضارب الأنباء حول مقتل قيادي بميليشيات سهيل الحسن في ريف الرقة”

  1. يونس يونس وعلي العلي وصالح الصالح وصقر الصقر وجامع جامع وحسن الحسن وأخيرا المعتوه المهستر . سهيل الحسن الذي وظف حلاقا خاصا لتخطيط لحيته والاعتناء بها . هل لاحظتم مستوى انتفاخ أوداجه بسبب التعفيش وأكله للسحت ونظراته الثاقبة المعبرة عن الغباء المتأصل في أدمغتهم العفنة

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