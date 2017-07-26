عرض لوحة لترامب للبيع في مزاد علني

من المقرر بيع لوحة تحمل اسم “أفق مدينة نيويورك” قام برسمها الرئيس الأمريكي، #دونالد_ترامب ، بمزاد علني، بسعر ابتدائي يبلغ 9 آلاف دولار.

وسيتم بيع اللوحة، وهي عبارة عن رسم بياني، يظهر برج ترامب الشهير بشكل بارز وسط أبنية نيويورك، يوم غد الخميس 27 يوليو، بإشراف دار مزادات “Nate D. Sanders”.

وقام ترامب برسم اللوحة عام 2005، وقرر بيعها لصالح الأعمال الخيرية، ويعد ترامب بذلك أحد المشاهير والسياسيين الذين قاموا برسم أعمال فنية لجمع المال من أجل دعم حملة لمحو الأمية، ومن بينهم جون ماكين وجو ليبرمان، بن أفليك، تشارليز ثيرون، جو تور وجينيفر غاردنر.

ويظهر رسم ترامب، بمقاس 11.5 بوصة 9X بوصة، سلسلة من ناطحات سحاب مدينة نيويورك، يتوسطها برج ترامب بتصميم مختلف وبشكل واضح يميزه عن المباني الأخرى، موقعا عليها ترامب بخط يده باستخدام لون ذهبي، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ووصفت دار المزادات الرسم عبر موقعها على الإنترنت بأنه “عمل فني أصلي نادر من قبل الرئيس”.

الجدير بالذكر أن سيارة الفيراري الحمراء التي يملكها ترامب والبالغة من العمر 10 سنوات، قد عرضت في مزاد علني في ولاية فلوريدا في أبريل الماضي، وقد بيعت بـ270 ألف دولار.