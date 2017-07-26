منحة جديدة من بشار الأسد لذوي قتلى ميليشياته في مسابقات و اختبارات الجهات العامة

منحة جديدة من بشار الأسد لذوي قتلى ميليشياته في مسابقات و اختبارات الجهات العامة

أصدر رئيس مجلس وزراء بشار الأسد، عماد خميس، قراراً يقضي بإضافة عشر درجات للمحصلات النهائية لذوي قتلى الميليشيات النظامية، ومن في حكمهم، بنسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.

و بيّن القرار، بحسب ما نشرت وسائل إعلام موالية، أن “معامل التثقيل يُحسب على أساس عدد أشهر التسجيل للمتقدم في مكتب التشغيل، بدءاً من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ الإعلان عن المسابقة أو الاختبار”.

وأضاف أن “معامل التثقيل مضروباً بـ 5 ومقسوماً على عدد أشهر عمل مكتب التشغيل بدءاً من 1 – 3 – 2011 و حتى تاريخ الإعلان عن المسابقة أو الاختبار”.

وجاء فيه أيضاً أن “المحصلة تحتسب على أساس أنها تساوي حصيلة كل من درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية + معامل التثقيل + 10 درجات وبحد أقصى 100 درجة .. أما المحصلة النهائية في الاختبار فإنها تساوي حصيلة كل من درجة الاختبار العملي + 10 درجات وبحد أقصى 100 درجة”.

ويقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة، في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية بالنسبة للمتقدمين إلى المسابقة.

وفي حال التساوي بالمعدل يقبل الأقدم تخرجاً، أما في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية للمتقدمين لاختبار التعيين على وظائف الفئتين الرابعة والخامسة، يقبل الناجح الأكبر سناً.

يذكر أن بشار الأسد أصدر في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، مرسوماً يقضي بحجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي قتلى ميليشياته ومن في حكمهم.