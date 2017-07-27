ألمانيا : حالات تسمم بين مهاجرين جراء تناول فطر سام

استقبل المستشفى الجامعي في مدينة هانوفر الألمانية مجددا خمسة مرضى مصابين بتسمم فطري يهدد حياتهم. وقال ميشائيل مانس، مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والغدد في المستشفى، إن المرضى تناولوا عن طريق الخطأ فطر أمانيت فالوسياني “Amanita phalloides” ، شديد السمية، لأنهم ظنوا أن الفطر صالح للأكل.

وأوضح الطبيب الألماني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) اليوم الأربعاء (26 يوليو/تموز) أن المرضى كانوا مصابين بالقيء والإسهال وتم استقبالهم في قسم الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوعين الماضيين. وكان المستشفى قد عالج أكثر من 30 شخصا من طالبي اللجوء أواخر الصيف الماضي بعد إصابتهم بحالات تسمم جراء الفطر القاتل الذي يتشابه بشكل كبير مع أنواع أخرى من الفطر القابلة للأكل في بلدانهم.

لذلك أعد المستشفى لافتات تحذيرية بسبع لغات سيرسلها بالبريد الإلكتروني إلى الهيئات المعنية بالتعامل مع اللاجئين وأماكن تجمعاتهم. وأوضح مانس أن سم هذا الفطر يضر الكبد بشكل بالغ وأنه لا يمكن إنقاذ سوى المرضى الذين يتم علاجهم بسرعة ولم يتناولوا كثيرا من هذا القطر. (DPA)