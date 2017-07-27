ألمانيا : لاجئ سوري أدين بمحاولة قتل سوري آخر يبصق على القاضية .. و يرمي المدعي العام بحذائه !

ألمانيا : لاجئ سوري أدين بمحاولة قتل سوري آخر يبصق على القاضية .. و يرمي المدعي العام بحذائه !

قالت صحيفة ألمانية، أن صخباً شهدته قاعة محكمة، في مدينة أوغسبورغ، أول أمس الثلاثاء، بسبب لاجئ سوري أساء للقاضية والمحكمة.

وذكرت صحيفة “أوغسبورغر ألغيماينه تسايتونغ”، أن اللاجئ بصق على منصة القاضية، وألقى بحذائه على المدعي العام بعد النطق بالحكم.

وحكمت المحكمة على الاجئ بالسجن 12 عاماً و9 أشهر، بعد إدانته بمحاولة قتل لاجئ سوري آخر وهو نائم، باستخدام سكين.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عناصر الشرطة في المحكمة تمكنوا من ضبط الشاب الهائج وتكبيله.

وبدا المتهم (23 عاماً) غير مكترث بقرار القاضية “سوزان ريدل ميتر فايزر”، حيث قام بمقاطعتها عدة مرات.

وكان السوري الذي قدم إلى ألمانيا عام 2015، قد طعن (تشرين الأول الماضي ببلدة هورلاخ) شاباً سورياً آخر عندما كان نائماً، وتسبب له بجروح خطرة في عنقه.

وقال الضحية السوري (38 عاماً)، إن الجاني قال له خلال مهاجمته: “سأقتلك وأقطع رأسك أيها الدرزي الوغد”، لتضيف الصحيفة أن الهجوم تم “بدافع ديني”.

وختمت الضحية بالقول إن حادثة مماثلة وقعت قبل أشهر، عندما قام طالب لجوء (أفريقي) مدان بمحاولة القتل العمد، بإلقاء كرسي على القاضي، خلال النطق بالحكم.