إيران تقلص ميزانية “ دار القرآن الكريم ” إلى النصف

قال رئيس منظمة دار القرآن الكريم في إيران، مهدي قره‌ شيخلو، إن الحكومة قلصت ميزانية المنظمة المسؤولة عن العلوم القرآنية في البلاد إلى النصف.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع العاملين في المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأضاف قره‌ شيخلو أن 95 في المئة، من مخصصات العام الماضي لم تدفع إلى المنظمة، وأن البرلمان قلص ميزانية العام الحالي من 60 مليون إلى 30 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن ميزانيات المؤسسات الأخرى شهدت ارتفاعا في البرلمان، باستثناء ميزانية دار القرآن الكريم.

وخلال الأسبوع الماضي، قال “أسد الله إيماني” ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في محافظة فارس، “هناك لا مبالاة بتطبيق الإسلام في المجمتع، يجب على الخبراء بحث أسبابه، فالروحانية في المجتمع لم تعد كما كانت في السابق”.

تجدر الإشارة إلى أن دار القرآن الكريم هي منظمة مسؤولة عن تنظيم دورات تعليمية لاعداد أساتذة في أساليب تدريس القرآن الكريم في إيران. (ANADOLU)