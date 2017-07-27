باتت مسؤولية ميليشيات بشار الأسد حماية مواقع انتشار القوات الروسية .. بوتين يوقع اتفاقية نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء على بروتوكول حول نشر مجموعات جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية وذلك ضمن اتفاقية مبرمة بين روسيا وسوريا (النظام).

ونشر نص البروتوكول على البوابة الإلكترونية الرسمية للكرملين .

البروتوكول كان قد صادق عليه مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في 14 يوليو الجاري وتلت ذلك المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الروسي في 19 يوليو.

وينظم البروتوكول كيفية نشر مجموعات القوات الجوية-الفضائية الروسية والتعامل مع الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لها على الأراضي السورية فضلا عن الوظائف المنوطة بها.

وبموجب البروتوكول فإن القوات المسلحة السورية (النظام) هي المسؤولة عن حماية مواقع ونقاط انتشار المجموعات الجوية الروسية فيما تبقى الدفاعات الجوية، والحماية الداخلية والحفاظ على الأمن الداخلي من اختصاص الجانب الروسي. (RT)