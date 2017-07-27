رويترز عن مصادر لبنانية : مقاتلو جبهة النصرة في عرسال مستعدون لقبول مرور آمن إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا

رويترز عن مصادر لبنانية : مقاتلو جبهة النصرة في عرسال مستعدون لقبول مرور آمن إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا

بدأ اليوم الخميس سريان وقف لإطلاق النار في منطقة #عرسال ، حيث تدور معارك بين حزب الله وجبهة النصرة.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) لتتوقف الاشتباكات على جميع الجبهات في المناطق القريبة من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية حيث شن حزب الله هجوما على مقاتلي جبهة النصرة يوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات التي توسط فيها جهاز للأمن الداخلي في لبنان إن مقاتلي جبهة النصرة الباقين مستعدون لقبول المرور الآمن إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

وأضاف المصدر إن المحادثات مستمرة.

وتقول المصادر الأمنية إن أكثر من 20 من مقاتلي حزب الله سقطوا قتلى في الاشتباكات بالإضافة إلى نحو 150 من المتشددين.

ومن المتوقع استهداف مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة مجاورة بالمنطقة الحدودية في المرحلة المقبلة من العملية ما لم يوافقوا على الانسحاب. (REUTERS)