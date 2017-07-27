سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 27 \ 7 \ 2017
سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 27 \ 7 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18700
|#الدولار
|
534
|536
|اليورو
|
621
|625
|الليرة التركية
|150
|152
|الدرهم الإماراتي
|145
|146
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|142
|143
|الدينار الأردني
|754
|758
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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