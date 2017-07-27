سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 27 \ 7 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 27 \ 7 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 27 \ 7 \ 2017

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18700 #الدولار 534 536 اليورو 621 625 الليرة التركية 150 152 الدرهم الإماراتي 145 146 الجنيه المصري – – الريال السعودي 142 143 الدينار الأردني 754 758 البنزين المازوت اسطوانة الغاز

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