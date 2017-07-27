مسؤول نظامي : 98 مواطن من كل مليون سوري يتعاطون المخدرات

نقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن الرائد في إدارة مكافحة المخدرات، يوسف إبراهيم، أن “إحصائيات وزارة الداخلية دلت على أن من كل مليون مواطن هناك 98 متعاطياً للمخدرات”.

وقال إبراهيم: “نحن على يقين أن هناك مجموعات مسلحة كانت توجه بزراعة الحشيش في المناطق التي سيطرت عليها”.

وأكد إبراهيم أن” هناك تعديلاً لقانون مكافحة المخدرات وتم تشكيل لجنة لذلك موضحاً أنه سيتم وضع مواد قانونية مشددة لمكافحة هذه الظاهرة بالإضافة أنه سيتم وضع بنود فيه تجرم بعض المواد المخدرة منها السلائف الكيميائية”.

وأضاف: “هناك تورط تركي في تجارة المخدرات ومحاولات إدخالها إلى سورية عبر الحدود الشمالية للبلاد مؤكداً أن دول الخليج هي من أكثر الدول استهلاكاً لحبوب الكبتاغون”.