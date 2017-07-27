رأيان على “وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش : دول المقاطعة الأربع ستخرج من الأزمة بسياسات أساسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل أمن واستقرار العرب”
-
اعتقد ان المدعو قرقاش شخص يضلل الناس وقد اخذ اكبر من حجمه وهو غير جدير بالاهتمام الاعلامي ومضيعه للوقت ويعلم الجميع ماهي سياسه المدعو قرقاش سياسه غوغاويه نعم سياسه شعواء بالمنطقه ولها اضرار خطيره علي المدي البعيد وهذا للاسف مايغفل عنه الجميع وجميع من يأيد هذه السياسه هم مجرد برابره يداهنوا لهذه السياسه الشعواء اشخاص اما جهله او مضللين او منتفعين علي اهل الجزيره العربيه العقلاء مراجعه هذه القرارت وتحكيم العقل والمنطق والتظر الي بعيد المدي ان هذا المدعو قرقاش ينفذ سياسه شعواء بالمنطقه والتدخل بما لايعنيه وهم سبب اغلب الحروب بالمنطقه كما ان قرقاش لو نبحث في ملفه وجذوره لايمت للعروبه بصله مجرد شخص دخيل ومندس من عنوانه قرقاش سياسته مقروشه ويجب ان يحاسب ويعاقب عن كل تصريح يصدر منه اعلم ان كل تصريح مزيف وتضليل للامه سوف تحاسب عليه علي المدي البعيد اين المفر لن تدوم بالمنصب سوف نلا
-
اعتقد ان المدعو قرقاش شخص يضلل الناس وقد اخذ اكبر من حجمه وهو غير جدير بالاهتمام الاعلامي ومضيعه للوقت ويعلم الجميع ماهي سياسه المدعو قرقاش سياسه غوغاويه نعم سياسه شعواء بالمنطقه ولها اضرار خطيره علي المدي البعيد وهذا للاسف مايغفل عنه الجميع وجميع من يأيد هذه السياسه هم مجرد برابره يداهنوا لهذه السياسه الشعواء اشخاص اما جهله او مضللين او منتفعين علي اهل الجزيره العربيه العقلاء مراجعه هذه القرارت وتحكيم العقل والمنطق والتظر الي بعيد المدي ان هذا المدعو قرقاش ينفذ سياسه شعواء بالمنطقه والتدخل بما لايعنيه وهم سبب اغلب الحروب بالمنطقه كما ان قرقاش لو نبحث في ملفه وجذوره لايمت للعروبه بصله مجرد شخص دخيل ومندس من عنوانه قرقاش سياسته مقروشه ويجب ان يحاسب ويعاقب عن كل تصريح يصدر منه اعلم ان كل تصريح مزيف وتضليل للامه سوف تحاسب عليه علي المدي البعيد اين المفر لن تدوم بالمنصب سوف نلاحقكم في اصقاع الارض مستقبلآ