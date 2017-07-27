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وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش : دول المقاطعة الأربع ستخرج من الأزمة بسياسات أساسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل أمن واستقرار العرب