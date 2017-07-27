100 طفل يومياً .. معدل الولادات السورية في تركيا خلال السنوات الستة الماضية

قالت صحيفة “حرييت” التركية، الخميس، إن عدد السوريين اللاجئين إلى تركيا بلغ -منذ اندلاع الثورة- 3 ملايين سوري.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “آفاد” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا منذ شهر نيسان 2011 (75 شهراً)، بلغ 224750 طفلاً.

ويعني هذا الرقم أن معدل الولادات السورية الشهري هو 2996 طفلاً، واليومي 100 طفل.

ويعيش حالياً 242771 لاجئاً سورياً في 24 مخيماً، موزعين على 10 مدن تركية، ونصف هذا العدد منقسم بين مخيمات غازي عنتاب (37803)، ومخيمات شانلي أورفا (98988).