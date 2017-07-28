ألمانيا : المحكمة الدستورية العليا لا تعارض ترحيل ” الإرهابيين المحتملين “

أعلنت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا أنه ليس لديها أي اعتراض على ترحيل الأشخاص الذين يمثلون خطراً على الأمن في ألمانيا ويطلق عليهم “إرهابيون محتملون”؛ لأنه من الممكن أن يقوموا بهجوم إرهابي في #ألمانيا .

وجاء في قرار المحكمة الذي تم نشره بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم الخميس (27 تموز/يوليو 2017) أن القاعدة الخاصة بالترحيل المنصوص عليها في قانون الإقامة تتوافق مع القانون الأساسي، إذ أنها تتيح لوزارات الداخلية المحلية بالولايات ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء “عاجل” من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو “التصدي لخطر إرهابي”.

يشار إلى أنه تم إدخال هذا البند بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في عام 2001. ولكن لم يتم استخدامه بشكل تام إلا هذا العام بعد اعتداء الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية برلين.

وشمل تنفيذ هذا البند اثنين إسلامويين تم احتجازهما خلال حملة مداهمات كبرى في مدينة غوتنغن بولاية سكسونيا السفلى.

وتم ترحيل الرجلين المولودين بألمانيا ويحملان جوازين سفر نيجيري وجزائري؛ نظراً للاشتباه في أنهما كانا يخططان لهجوم. ولم تكن الخطط ملموسة بشكل كاف بالنسبة للإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية أقرت ترحيلهما. (DPA-DW)