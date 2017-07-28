ألمانيا : مقتل شخص و إصابة آخرين جراء اعتداء بسكين في هامبورغ

لقي شخص حتفه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لاعتداء طعن بأحد المتاجر في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن رجلا هاجم بسكين عدة أشخاص وأصابهم بجروح.

ووقع الهجوم في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبك بهامبورغ.

وأضافت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم القبض على مرتكب الاعتداء الذى يشتبه في أنه لص كان يحاول الهرب من المتجر عندما هاجم المارة.

وتؤكد الشرطة في إحدى تغريداتها أن منفذ الهجوم فرد واحد ولا شركاء له، كما لم تؤكد الشرطة ما تردد سابقا أن الدافع وراء الهجوم هو السرقة.

وتؤكد هذه التغريدة أن الاعتداء عمل فردي بحت ولم يتم التأكد من الاعتداء كان بدافع السرقة. (Deutsche Welle)