بشار الجعفري : ” الحكومة السورية لا تدخر جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز “

اعتبر مندوب بشار الأسد لدى الأمم المتحدة،بشار الجعفري، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن “جوهر المصالحات يقوم على منحِ أيّ مسلحٍ تسوية وضعِه وخيارَ البقاءِ في منزله أو مغادرة منطقتِه”.

وزعم الجعفري أن عمقُ الأزمات الإنسانية ناتجٌ عن استمرار بعض الأطراف الإقليمية والدولية بعرقلة كل الحلول السياسية.

وأضاف أن “الحكومة السورية لا تدَّخِرُ جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز”.

وذكر أن “مسؤولين دولييين أكّدوا أنَّ بعض المسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يُحرضون على الحكومة السورية التي لا تدَّخِرُ جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز، ويدَّعُون عدم الحاجة إلى التنسيق معها”.

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4 آراء على “بشار الجعفري : ” الحكومة السورية لا تدخر جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز “”

  2. منذ اليوم الاول الذي ابتليت فيه سوريا بحافظ الاسد لم ترَ يوما واحدا تبكي عليه او تذكره بخير ويبدو انك لا تتذكر فقدان الرز والسكر والزيت وحتى محارم الكلينكس في عهد الرفاهية الاسدية ناهيك عن السيارات والادوات الكهربائية والكهرباء والماء
    وعندما تحسنت الامور قليلا كان الثمن المدفوع يفوق الوصف من قتل ودمار وقد يتنطح احدهم ليقول ان الثورة هي السبب رغم انهم يعرفون جيدا ان سوريا كانت تسرق علنا وان رامي مخلوف لم يعد بامكانه ان يرى محل بيع للفلافل ولا يكون ملكا له
    يا جعفري اكذب كما تشاء في عالم السياسة فهو عالم مليء بالاكاذيب والمتغيرات ولكن وضع المواطن اتركه نهائيا لان كل السوريين يعرفون ان سوريا لم يعد فيها الا نوعين الاول سارق وانت واحد من هذا النوع والثاني مسروق وانا من النوع الثاني

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  3. اكره شخصية وأخبثها واكذبها هذا الافاق .. احاول جاهدا ان أخذ كلامه على محمل الجد ولكن بعد فترة اكتشف ان ولا كلمة مما ذكره وقاله صحيحة .. يقول ان الحكومة السورية لا تدخر جهدا لتحسين حياة المواطنين في مختلف المناطق دون تفريق . طيب وسكّان مدينة اللاذقية السنة المسالمين لماذا التضييق اليهم ومحاصرتهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم . أليس هذا انتقاما ؟؟؟؟؟؟

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  4. خجلتونا يازلمة انتو والعطاءات تبع حكومة الجرادين تبعكون .. بس ما بيطلع بالايد شي . .لانو اي حكومة تانية رح تكون جردونية متل الحالية .. لانو معظم الشعب جردون .. المشكلة مو هون . .المشكلة بالبعبعة .. انو الحكومة عم تشتغل وتهلك مشان تأمن كهربا ساعة بالاسبوع وليترين مي باليوم الخ الخ الخ .. يعطيكون العافية .. بس ابشع حكومة بدول متل افغانستان عم يعملوا اكتر من هيك .. وعندهم مي وكهربا اكتر من السوريين .. بقا خلصونا .. بلا بعبعة وخطابات جردونية ..

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