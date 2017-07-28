بشار الجعفري : ” الحكومة السورية لا تدخر جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز “

بشار الجعفري : ” الحكومة السورية لا تدخر جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز “

اعتبر مندوب بشار الأسد لدى الأمم المتحدة،بشار الجعفري، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن “جوهر المصالحات يقوم على منحِ أيّ مسلحٍ تسوية وضعِه وخيارَ البقاءِ في منزله أو مغادرة منطقتِه”.

وزعم الجعفري أن عمقُ الأزمات الإنسانية ناتجٌ عن استمرار بعض الأطراف الإقليمية والدولية بعرقلة كل الحلول السياسية.

وأضاف أن “الحكومة السورية لا تدَّخِرُ جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز”.

وذكر أن “مسؤولين دولييين أكّدوا أنَّ بعض المسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يُحرضون على الحكومة السورية التي لا تدَّخِرُ جهداً لتحسين حياة المواطنين في جميع المناطق دون تمييز، ويدَّعُون عدم الحاجة إلى التنسيق معها”.