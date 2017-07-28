بعد شجار بسبب فتاة في ناد ليلي .. النمسا : لاجئان ” سوري و عراقي ” يتعرضان للضرب و الطعن على يد شيشانيين

بعد شجار بسبب فتاة في ناد ليلي .. النمسا : لاجئان ” سوري و عراقي ” يتعرضان للضرب و الطعن على يد شيشانيين

تعرض شابان لاجئان، سوري وعراقي، للضرب بالعصي والطعن بالسكاكين، على يد شيشانيين، الإثنين (24/7)، في مدينة لينز شمالي النمسا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “أوبراوستارايش ناخريشتن” النمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً سورياً يبلغ من العمر 18 عاماً، كان ضحية حادثة ضرب مبرح من قبل شياشنين مسلحين بعصي ومسدس، مساء الإثنين أمام محطة القطار.

وبعد ساعات قليلة، قامت المجموعة بطعن شاب عراقي في العمر ذاته، في منطقة فولكس غارتن، ما أدى لفقدانه الوعي وإسعافه لمستشفى قريب.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد المهاجمين (26 عاماً) في محطة القطارات، وكان لا يزال يحمل عصى بيسبول.

وبحسب الشرطة فإن سبب الهجوم انتقامي، فقبل يوم من الاعتداء، اندلع شجار بين الشابين، السوري والعراقي، مع شابين شيشانيين يبلغان من العمر 19 و20 عاماً، بسبب فتاة في أحد النوادي الليلية.

وبسبب الشجار تعرض الشيشانيان للضرب على يد مجموعة من “العرب”، وأصيبوا على إثرها بجروح، حيث تعرض أحدهم للضرب على وجهه بزجاجة.

يذكر أن منطقة محطة القطارات، وفولكس غارتن كانا مسرحاً لعدة شجارات، أبطالها أجانب ولاجئون.