بوتين يؤكد أن روسيا سترد على “ الوقاحة ” الأمريكية بعد العقوبات الجديدة

بوتين يؤكد أن روسيا سترد على “ الوقاحة ” الأمريكية بعد العقوبات الجديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان موسكو سترد على “وقاحة” واشنطن بعدما اقر الكونغرس قانونا يشدد العقوبات الاقتصادية على موسكو مضيفا ان مستوى الرد سيتقرر لاحقا.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحافي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو “نتصرف بشكل متحفظ جدا وفي غاية الصبر، ولكن في مرحلة ما يجب ان نرد، لأنه من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا”.

وتحدث بوتين بعد أن صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على موسكو وإجبار الرئيس دونالد ترامب على الحصول على إذن النواب قبل تخفيف أي عقوبات على روسيا.

وأكد بوتين إن العقوبات الأمريكية المقترحة “مثيرة للسخرية بشدة” ومحاولة من واشنطن لحماية مصالحها الجيوسياسية على حساب حلفائها في أوروبا.

وقال بوتين إن التحقيقات في اتهامات بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية مجرد عرض من أعراض الهيستريا المتزايدة المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة. (AFP)