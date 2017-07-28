حمص : شرطيان يجدان حقيبة داخلها مصوغات ذهبية بقيمة مليوني ليرة و يعيدانها لصاحبتها

قالت وسائل إعلام موالية، إن عنصرين من الشرطة في حمص، عثرا على مصاغ ذهبي بقيمة مليوني ليرة سورية (حوالي 3750 دولار)، وسلماها لصاحبتها.

وذكرت المصادر الموالية، الخميس، بحسب ما رصد عكس السير، أن المساعد أول سميع شعبان، والشرطي يامن ناصيف، عثر على حقيبة نسائية في شارع محمد الخضري، بحي كرم اللوز، وقاما بإعادتها لأصحابها.

ووجد الشرطيان داخل الحقيبة مصاغاً ذهبياً قدرت قيمته بمليوني ليرة سورية، إلى جانب مبلغ من المال، وقاما بتسليمها حيث يخدمان، في قسم شرطة باب السباع.

وحضرت “ياسمين ح”، من أهالي قرية جندر بريف حمص الجنوبي، واشتكت ضياع حقيبتها، لتقوم الشرطة بتسليمها إياها.

ورغبت السيدة بتكريم العنصرين، إلا أنها رفضا رغم أن حالتهما المادية سيئة، على حد تعبير المصادر الموالية.