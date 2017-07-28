صحيفة : النصرة في الغوطة الشرقية .. إما المغادرة إلى إدلب أو القصف الجوي و الإبعاد بمساعدة جيش الإسلام

صحيفة : النصرة في الغوطة الشرقية .. إما المغادرة إلى إدلب أو القصف الجوي و الإبعاد بمساعدة جيش الإسلام

قالت صحيفة “الحياة”، إن مصدراً عسكرياً روسياً قال إن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق ستشهد تصعيداً في حال رفضت «جبهة النصرة» الانسحاب منها.

وقال مصدر قريب من وزارة الدفاع للصحيفة إن الخيارين المطروحين بعد مرور المهلة الممنوحة لمقاتلي «النصرة» هما: «الانسحاب إلى إدلب أو مواجهة عمل عسكري واسع تنفذه القوات النظامية مدعومة بالطيران الروسي».

ولم يستبعد المصدر أن يشارك «جيش الإسلام» في جهود إبعاد «جبهة النصرة» عن منطقة ريف دمشق.

وكانت مصادر معارضة سورية تحدثت عن مهلة لمدة 24 ساعة منحتها روسيا والقوات النظامية لـ «جبهة النصرة» لمغادرة المنطقة.

وأكد المصدر الروسي أمس، أن «مرحلة حسم الوضع في الغوطة الشرقية اقتربت، وعدم استجابة عناصر الجبهة ستؤدي إلى تصعيد».