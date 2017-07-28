قاديروف يعلن استعداده للاستقالة من منصبه و الذهاب للدفاع عن الأقصى

قاديروف يعلن استعداده للاستقالة من منصبه و الذهاب للدفاع عن الأقصى

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، إنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في “حماية” المسجد الأقصى.

وكتب قاديروف على حسابه في موقع “تيلغرام” للتواصل الاجتماعي “أنا مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل في حماية المسجد الأقصى”.

ودخل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت القوات الإسرائيلية إلى فتح باب “حطة” الذي أدى بقاء إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه. (SPUTNIK)