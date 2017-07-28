قاديروف يعلن استعداده للاستقالة من منصبه و الذهاب للدفاع عن الأقصى

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، إنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في “حماية” المسجد الأقصى.

وكتب قاديروف على حسابه في موقع “تيلغرام” للتواصل الاجتماعي “أنا مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل في حماية المسجد الأقصى”.

ودخل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت القوات الإسرائيلية إلى فتح باب “حطة” الذي أدى بقاء إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه. (SPUTNIK)

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4 آراء على “قاديروف يعلن استعداده للاستقالة من منصبه و الذهاب للدفاع عن الأقصى”

  1. طيب شو مستني يالله روح ودافع عن المسجد الأقصى … ونحن ننتظرك .. الشعب المقدسي البطل مو مستني واحد كاذب مثلك لمساعدته …

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  3. هههههههه

    بربي احلى قدريوف والله ………ع راسي حارتك ذكرتني بالجوكر بياع الفول بالحاره كان عنده نفس المشاعر الجياشي اتجاه الحاره ولما لطشو اختو في الحاره صار يجعر مثل البغل قام صاح فيه ولد عمره عشر سنين فهرب الجوكر وترك عربايه الفول تبعه
    قال استقاله قال: خليط ع عربايه الفول تبعك

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