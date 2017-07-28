قناة الميادين : دمشق ستشهد حدثاً غير مسبوق عالمياً .. سكانها سيستيقظون على مشهد ” أكبر جريدة في العالم ” !

قالت قناة الميادين، التابعة للنظام، إن دمشق ستشهد حدثاً غير مسبوق عالمياً، يوم السبت.

وأضافت القناة، يوم الخميس، أن “سكان المدينة سيستيقظون على مشهد أكبر جريدة في العالم من حيث الحجم، حيث ستغطي أوراق ملوّنة أحجار فندق “سميراميس”، لتشكّل أكبر مساحة ثقافية ومعلوماتية في سوريا والعالم، في سابقة إعلانية فريدة تحمل نمطاً مختلفاً من الدعاية، في مكان يمرّ به أي مواطن يودّ الانتقال من جزء إلى آخر في العاصمة، وفي مكان يكتظّ بالمارة ما يتيح مشاهدة الصحيفة العملاقة من قبل أكبر عدد ممكن من الناس”.

وتابعت: “أتت الفكرة من باب الاستفادة من فترة إعادة تأهيل الفندق، واستثمار الموقع المميز في قلب المدينة، فعمدت جريدة المكتب نقل مضمونها من الورق الليّن إلى الجدار الصلب، لتصدر عدداً كل ثلاثة أشهر، بشكل مبتكر، ومضمون متجدّد يحمل طابعاً تثقيفياً، ومساحة مغرية للإعلان والتسويق تضم صوراً ملونة وشرحاً بسيطاً عن المنتج”.