قوات التحالف الأمريكي توقف دعمها لفصيل من الجيش الحر بسبب قتاله لميليشيات بشار الأسد بدلاً من ” داعش “

قوات التحالف الأمريكي توقف دعمها لفصيل من الجيش الحر بسبب قتاله لميليشيات بشار الأسد بدلاً من ” داعش “

أعلنت قوات التحالف الدولي (الأمريكي) لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، الخميس، بشكل رسمي، التخلي عن دعم أحد الفصائل السورية المحاربة لنظام بشار الأسد.

وهذا هو الفصيل الأول الذي توقف قوات التحالف دعمه منذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، عن قراره وقف برنامج تدريب وتسليح فصائل المعارضة السورية المعتدلة، الذي بدأته بلاده قبل 4 سنوات.

وقال المتحدث باسم التحالف، رايان ديلون، إن التحالف أوقف دعمه لـ”لواء شهداء القريتين” (التابع للجيش السوري الحر)؛ بزعم “تنفيذ عناصر اللواء دوريات خارج منطقة تخفيف التوتر المتفق عليها (لم يحدد موقعها)، والمشاركة في نشاطات لا تركز على محاربة داعش، دون موافقة أو تنسيق مع الولايات المتحدة أو التحالف”.

وشدد ديلون على أن “التحالف يدعم فقط الشركاء الملتزمين بمحاربة داعش”، وذلك خلال موجز صحفي عقده مع صحفيين في واشنطن من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكان اللواء ذاته أكد، الإثنين الماضي، فسخ ارتباطه مع قوات التحالف.

وقال في بيان له “نحن قيادة لواء شهداء القريتين نصرح برفضنا للجهة الداعمة بسبب عدم دعمهم لنا لقتال النظام نهائياً، لكننا ما زلنا مستمرين في قتالنا للنظام من عدة جبهات مختلفة ومن الجهات الشمالية، وتشكيلات لوائنا واستعدادته ما زالت مستمرة”.(ANADOLU)