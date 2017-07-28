مغني و ممثل سوري ينال الجنسية المصرية
قال المغني والممثل السوري أسامة الأبرص إنه حصل أخيراً، على الجنسية المصرية.
وغرد الأبرص المعروف باسم “سامو زين”، عبر حسابه في موقع تويتر: “من اليوم وبكل فخر أقولها أحمل الجنسيه المصريه والسورية كده انا بقيت مصري”.
الجدير بالذكر أن زين مقيم في #مصر منذ حوالي 20 عاماً.
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