مغني و ممثل سوري ينال الجنسية المصرية

قال المغني والممثل السوري أسامة الأبرص إنه حصل أخيراً، على الجنسية المصرية.

وغرد الأبرص المعروف باسم “سامو زين”، عبر حسابه في موقع تويتر: “من اليوم وبكل فخر أقولها أحمل الجنسيه المصريه والسورية كده انا بقيت مصري”.

الجدير بالذكر أن زين مقيم في #مصر منذ حوالي 20 عاماً.

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