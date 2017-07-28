السويداء : ” مندوب عزرائيل على الأرض ” يتجول مشبحاً في المدينة .. و الشرطة ليست بيدها حيلة

قالت شبكة إخبارية محلية، في السويداء، إن شبيحاً كتب على سيارته “مندوب عزرائيل على الأرض”، يتجول في المدينة، دون أن تتمكن شرطة المرور من محاسبته، ساخرة من توجيهات بشار الأسد التي لا يلقي أحد لها بالاً.

وقالت شبكة “السويداء 24″، إن “سيارة مفيمة تحمل صور العائلة الحاكمة في سوريا اﻷحياء منهم واﻷموات، وتتجول على الطريق المحوري وسط مدينة السويداء أمام أعين شرطة المرور في مدينة السويداء.. شرطة المرور لم تتخذ أي اجراء بحق السيارة المخالفة والتي تتجول أمام أعينهم بشكل يومي مع اﻷغاني التشبيحية بصوت عالي ومزعج إضافة إلى السرعة والتشفيط”.

وأضافت الشبكة: “البلور (الزجاج) اﻷمامي في السيارة يحوي عبارة (مندوب عزرائيل على اﻷرض) كما تحمل السيارة نفس العبارة في الطرف الخلفي منها!!”.

وأشارت الشبكة إلى أن ظاهرة الفيميه كانت أبرز الأمور التي تحدث عنها بشار الأسد مؤخراً وطالب بمكافحتها.

ويصف الموالون، والمسؤولون النظاميون المخلصون، نظام الأسد بـ “الدولة”، ويعتبرون مؤسساته “مؤسسات دولة” لا علاقة لها بالسياسة، وفي الوقت ذاته لا يستقيم أمر في البلاد ولا في المؤسسات ولا في الحكومة ولا في البرلمان ولا في عربات الخضار والفواكه ولا في الحمامات العامة، دون توجيهات “السيد الرئيس”.

وسبق لبشار الأسد أن أصدر عدة توجيهات تمس عناصر ميليشياته بالدرجة الأولى، إلا أن أحداً لا يلتزم بها ولا يلقي لها بالاً، كإطلاق النار بشكل عشوائي سابقاً، و “الفيميه” على زجاج السيارات مؤخراً.