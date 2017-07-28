هولندا : الحكم بـ ” 60 ساعة خدمات اجتماعية ” على لاجئة سورية سرقت من 3 محلات تجارية !

قضت محكمة في مدينة كولم، شمالي هولندا، على امرأة سورية بالعمل 60 ساعة (خدمات اجتماعية)، عقوبة لسرقتها من ثلاثة محال تجارية.

شبكة “أومروب فريسلان” الهولندية محلية قالت، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السورية سرقت من محلات “Hema – Jumbo- Kruidvat”، مضيفةً أن 30 ساعة من الحكم، مشروطة.

ونقل عن السورية قولها إن زوجها هو المذنب، وذلك لتسببه بمرورهم بضائقة مادية، فيما قال المدعي العام أن المسروقات لم تكن من الاحتياجيات الأساسية، بل تنوعت بين “فرش المكياج والسكاكر والأساور”.

ودافعت الهيئة الخاصة بمساعدة المتهمين عند الشرطة والقضاء عن السورية بالقول، إنها مرت بظروف سيئة في بلدها، إلا أن القاضي اعتبر السرقة الحاصلة “أمراً جدياً”، ولا بد من العقوبة.