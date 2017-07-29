تركيا : تعميمات جديدة لوالي أنقرة خاصة باللاجئين السوريين في المدينة

أصدر والي أنقرة، إرجان توباجا، صباح أمس الجمعة، تعليمات جديدة، للحفاظ على الأمن العام والسلامة الاجتماعية، وتلبية لاحتياجات حوالي 85 ألف لاجئ سوري يعيشون في المدينة.

وشملت التعليمات التي أوردتها صحيفة حرييت التركية، وترجمها عكس السير، أربع مقاطعات تابعة للعاصمة أنقرة، وهي: ألتين داغ، كاتشيورن، ماماك، ويني محله.

وتهدف التعليمات التي وُجهت للأجانب واللاجئين السوريين الذين يعيشون في هذه الأحياء، لمساعدتهم بالاندماج في المجتمع، والالتزام بالقواعد الاجتماعية، والاستفادة من الخدمات العامة، إضافة للحفاظ على الأمن العام والسلامة الاجتماعية.

ونصت التعميمات على :

1 – نتيجة لكثافة الأجانب الذين يسكنون هذه الأحياء، فإنّ بلدية مقاطعة ألتين داغ ستخصص أحد الأبنية بحي أوندر لافتتاح مركز للشرطة لخدمتهم.

2 – المحلات التجارية التي يديرها الأجانب، عليها الالتزام بساعات العمل المحددة من قبل الدوائر المسؤولة، وستقوم دوريات الشرطة بالتحقق من التزامهم بالتعميم.

3 – لن يُسمح بعرض وبيع السلع التجارية في الشارع دون الحصول على تصريح رسمي من الدوائر المسؤولة.

4 – فرق الأمن والشرطة ستقوم بدوريات داخل الحدائق العامة بشكل منتظم.

5 – إثبات وصول الأطفال إلى السن القانوني للتعليم، وذلك عن طريق إبلاغ مديرية التربية في المدينة قبل نهاية شهر تمّوز من كل عام، كما سيتم افتتاح دورات لتعليم اللغة عند الحاجة.

6 – سيتم تنظيم اجتماعات ودورات تدريبية حول القواعد الواجب اتباعها، والالتزام بها للحفاظ على الأمن العام.