حقيقة خبر ” تضامن جوليا بطرس و زوجها من واشنطن ” مع حزب الله في معركة عرسال

تناقلت مواقع وصفحات ومجموعات سورية معارضة في موقع فيسبوك، صورة لرجل وامرأة تحت عنوان “جوليا بطرس وزوجها يقاومان من جرود واشنطن”.

وقيل عن الصورة إنها لجوليا بطرس مع زوجها الوزير السابق إلياس بوصعب، ليعبرا عن تضامنهما وتأييدهما لمليشيا حزب الله من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.

هذه المعلومة غير صحيحة، فالصورة تظهر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب مع الوزير السابق الياس أبو صعب، الموجود في واشنطن في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحسب موقع “لبنان 24” اللبناني.

جدير بالذكر أن جوليا بطرس تعرف بمواقفها المؤيدة لحزب الله.

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رأيان على “حقيقة خبر ” تضامن جوليا بطرس و زوجها من واشنطن ” مع حزب الله في معركة عرسال”

  1. عن اي نصر يتحدثون وهل احرز جيش ابو الزلف نصرا ما طوال خمسون عاما .. الغريب انهم يتغنون بجيش معروف بجنبه وانتهازيته . فلم يجد أمامه الا اللاجئين السوريين المرضى الضعفاء ليمارس عليهم ساديته بحرق والقتل والتعذيب . وقد سانده حزب الزبالة المتحكم بكل مفاصل الحياة في لبنان . أنا استغرب أين هم جماعة الحرية وبدنا الحءيءة والاستءلال أين هم جماعة 14 آذار الذين ملءوا. الدنيا صراخا . وتظاهرات ونصبوا الخيم في الساحات العامة أين هم الان .. لقد انكمشوا وتواروا وهمدت هذه الفقاعة الخلبية من شدة الخوف من حزب الزبالة واعوانه . هذه هي حقيقة الشهب اللبناني انتهازي جبان . والصورة المرفقة دليل واضح …

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