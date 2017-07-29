حقيقة خبر ” تضامن جوليا بطرس و زوجها من واشنطن ” مع حزب الله في معركة عرسال

حقيقة خبر ” تضامن جوليا بطرس و زوجها من واشنطن ” مع حزب الله في معركة عرسال

تناقلت مواقع وصفحات ومجموعات سورية معارضة في موقع فيسبوك، صورة لرجل وامرأة تحت عنوان “جوليا بطرس وزوجها يقاومان من جرود واشنطن”.

وقيل عن الصورة إنها لجوليا بطرس مع زوجها الوزير السابق إلياس بوصعب، ليعبرا عن تضامنهما وتأييدهما لمليشيا حزب الله من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن.

هذه المعلومة غير صحيحة، فالصورة تظهر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب مع الوزير السابق الياس أبو صعب، الموجود في واشنطن في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحسب موقع “لبنان 24” اللبناني.

جدير بالذكر أن جوليا بطرس تعرف بمواقفها المؤيدة لحزب الله.