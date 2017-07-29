صياد ينجح باصطياد ” سمكة تونا ” عملاقة في طرطوس

تمكن صياد سوري شاب، من اصطياد سمكة “تونا” كبيرة، في طرطوس، أول أمس الخميس.

ونشرت شبكات وصفحات إخبارية محلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للصياد أحمد غانم إلى جانب سمكة تونا، قالت إن وزنها 125 كيلو غرام.

واصطاد غانم سمكته “مقابل مينا الخراب في طرطوس”.

وتعددت خلال السنوات الماضية، حوادث اصطياد أسماك كبيرة، فضلاً عن جنوح أسماك نادرة إلى الشواطئ السورية، منها، وفق ما تناقلت مصادر موالية، سمكة قرش تزن حوالي 3 أطنان، وأخرى لدولفين يزن 1200 كيلو غرام.