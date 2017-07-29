على متنها بحارة سوريون .. إنقلاب سفينة شحن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

على متنها بحارة سوريون .. إنقلاب سفينة شحن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

أفادت دائرة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم بإنقاذ 8 أشخاص من طاقم سفينة شحن انقلبت بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم.

وبحسب الدائرة فإن سفينة الشحن “Anda” التي كانت تنقل 24 طناً من القمح تحت علم جمهورية توغو، انقلبت في المياه الدولية للبحر الأسود على بعد 40 كيلومترا من سواحل القرم الجنوبية.

وأوضحت الدائرة أن طاقم السفينة المنكوبة كان يتكون من 9 أشخاص، هم مواطنون من سوريا والهند، وأن مصير واحد منهم غير معروف حتى الآن.

وأضافت دائرة الطوارئ أن الأحوال الجوية السيئة هي التي تسببت في انقلاب السفينة، وأن 3 قوارب شاركت في عملية إنقاذ البحارة. (RT)