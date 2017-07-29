مباردة ليست الأولى من نوعها .. هولندا : كنيسة تشتري منزلاً لإسكان عائلة سورية لاجئة

اشترت كنيسة بروتستانتية منزلاً، نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بهدف تأجيره لعائلة سورية نازحة، في قرية خوتوم، الواقعة في مقاطعة فريسلاند، شمالي هولندا.

وقالت صحيفة “ليوفاردر كاورانت” الهولندية المحلية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العائلة السورية المؤلفة من أم وأربعة اطفال، استلمت المنزل الشهر الفائت.

وقامت الكنسية الموجودة في منطقة “ألدن”، بشراء المنزل للعائلة، بعد أن طالت عمليات بحثها عن سكن دون جدوى.

وتقوم العائلة السورية بدفع الإيجار الشهري للكنسية، إلى أن تسترجع الكنيسة ثمن المنزل كاملاً على أقساط، فيما تتم متابعة أمور العائلة من قبل منظمة مساعدة اللاجئين المعروفة بـ “VWN”، ويقوم أعضاء الكنيسة بمساعدة العائلة عند الحاجة.

وفي خطوات مماثلة سابقة، قامت البلديات الكنسيّة في “فيوفيرت” و “الدبوران” بشراء منزل لعائلة سورية، السنة الماضية، بينما قام بالشيء ذاته سكان في قرى يورفيرت وإيسترليتينس.

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