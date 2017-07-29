متضمناً وجبة و مصروفاً يومياً .. جامعة تركية تطلق مشروعاً لتعليم اللغة التركية لمئات اللاجئين السوريين

بدأت جامعة حرّان في مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا، بتنظيم دورات لتعليم اللغة التركية للاجئين السوريين، بالشراكة مع وكالة كونسيرن وورلد وايد (Concern Worldwide)، في إيرلندا.

وقالت صحيفة حرييت التركية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 325 لاجئاً سورياً سيلتحقون بالدورات في مركز المدينة، إضافة لـ 75 لاجئاً في مقاطعة أكشاكاله التابعة للولاية نفسها.

وسيستفيد اللاجئون من المشروع الذي أطلقه مركز التدريب وتعليم اللغات التابع لجامعة حران التركية، بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.

وقال رئيس جامعة حرّان، رمضان تاشالتِن، إنه سيتم تقديم وجبة الغداء للطلبة الملتحقين بالدورات، إضافة لمبلغ مصروف يومي، كما ستتمكن الأمهات من الالتحاق بها، إذ سيتم تخصيص روضة للاهتمام بأطفالهن ضمن أوقات التحاقهن بالدورات.