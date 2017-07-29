نتائج مفاجئة و صادمة رغم الحرب .. 6 مواقع إباحية ضمن قائمة الأكثر تصفحاً في سوريا و هذا ما يبحث عنه السوريون

نتائج مفاجئة و صادمة رغم الحرب .. 6 مواقع إباحية ضمن قائمة الأكثر تصفحاً في سوريا و هذا ما يبحث عنه السوريون

نشر موقع إباحي شهير الكلمات الأكثر بحثاً من قبل السوريين وبعض المستخدمين في الوطن العربي، كاشفاً عن نتائج صادمة.

ونقل موقع “البوابة” العربي المعروف، بنسخته الإنكليزية، يوم الخميس الماضي (27/7) عن أحد أشهر المواقع الإباحية في العالم (***XVID)، قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إن زواره من سوريا، أكثر ما قاموا بالبحث عنه هو: “اغتصاب أطفال – اغتصاب الأجانب”.

وأضاف الموقع: “كون البلاد في حالة حرب لم يوقف البحث عن تصنيفات: الاغتصاب العنيف – اغتصاب الأجانب – جنس الأطفال”.

وأشار إلى أن الزوار المصريين بحثوا عن تصنيفات أكثر إثارة للقلق، مثل: أخ يغتصب أخته – الجنس بين الفتيات والحيوانات – اغتصاب الأخت – اغتصاب الأطفال”.

أما الزوار من الجزائر والعراق، فكان البحث عن “الجنس مع الأطفال تحت عمر 15 عاماً”، إلى جانب تصنيفات تتعلق بالعنف والأطفال، فيما كان “الجنس مع الصغار” أكثر ما بحث عنه الزوار من الكويت.

الجدير بالذكر أن 6 مواقع إباحية تتواجد ضمن قائمة المواقع الخمسين الأكثر تصفحاً في سوريا، اثنان منها ضمن العشرة الأوائل.