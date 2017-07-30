ألمانيا : مسلح يقتل و يصيب أشخاصاً في ملهى ليلي قبل أن تقتله الشرطة

ألمانيا : مسلح يقتل و يصيب أشخاصاً في ملهى ليلي قبل أن تقتله الشرطة

أدى إطلاق نار ليل السبت الأحد في ملهى ليلي في مدينة كونستانس بجنوب #ألمانيا إلى مقتل شخصين احدهما مطلق النار وأربعة جرحى، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن رجلا عمره 34 عاما اطلق النار فقتل شخصا وأصاب ثلاثة بجروح بالغة داخل الملهى ثم جرح شرطيا في الخارج قبل ان ترديه قوات الأمن.

ولم تعط قوات الامن تفاصيل حول اسباب اطلاق النار الذي وقع قرابة الساعة 4:30 فجرا (2:30 ت غ) في ملهى ليلي في منطقة صناعية من مدنية كونستانس، قرب الحدود السويسرية.

وشددت في بيان على ان “دوافع الرجل الذي تصرف على الارجح بمفرده لم تعرف بعد”.

واثار اطلاق النار حالة من الذعر حيث لاذ عدد من رواد الملهى بالفرار وقام آخرون بالاحتماء داخل الملهى.

وانتشرت قوات الامن في الموقع معززة بقوات تدخل خاصة ومروحية خشية وجود عدد من المسلحين.

واكدت الشرطة ان مطلق النار داخل الملهى “اصيب لدى محاولته المغادرة خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة وتوفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه”.

واصيب شرطي بالرصاص الا ان حاله ليست خطرة بحسب البيان. (SABAH)