الاستخبارات العراقية : إحباط محاولة تنظيم ” داعش ” نسف المراقد الشيعية و منزل السيستاني

قال رئيس الاستخبارات العراقية إن الجهاز أحبط عملية كبيرة لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) لنسف المراقد المقدسة في النجف وكربلاء وسامراء ومسجد الكوفة ومنزل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني انطلاقا من الاراضي السورية.

وقال أبو علي البصري، رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، في تصريح خاص لصحيفة (الصباح) الحكومية الأحد إن “تنظيم داعش الإرهابي أعد 3 عمليات إرهابية منفصلة وبقيادات قادمة من خارج البلاد للاعتداء على مراقد الائمة في كربلاء والنجف الاشرف وسامراء ومنزل مرجع الامة آية الله علي السيستاني ومسجد الكوفة والبصرة بعدد من العجلات المفخخة وعشرات الانتحاريين من جنسيات مختلفة بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول الاسلحة والانتحاريين الى داخل المحافظات المستهدفة”.

وأضاف “بعد تأكيد معلومات مصادرنا تم عرض ذلك المخطط الارهابي على القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي للموافقة على تنفيذ خطة استباقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة باستخدام طائرات قواتنا الجوية (اف 16) بغارة جوية على مركز تجمع القوة الإرهابية التي ستتوجه للأماكن المقدسة والبصرة”.

وتابع “تم تدمير سبعة أهداف كبيرة في مراكز تجمع الإرهابيين والعجلات المفخخة في منطقة الميادين السورية وأطراف مدينة القائم قبل انطلاقهم بساعات” من تلك الأماكن باتجاه “اهدافهم في كربلاء والنجف الاشرف وسامراء والكوفة والبصرة ما أدى إلى هلاك العشرات منهم”. (DPA)